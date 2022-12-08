Министр культуры Польши назвал поддержку Украины цивилизационным долгом 8 декабря, 13:47 Петр Глиньский (Фото:Piotr Gliński / Twitter)

Вице-премьер и министр культуры и национального наследия Польши Петр Глиньский заявил, что поддержка Украины — это цивилизационный долг.

В своей статье для Echo он заявил, что поддержка Украины также необходима для возвращения безопасности, цитирует его слова PAP.

«Это наш цивилизационный долг по отношению к соседней стране, будущему и нашей культуре», — заявил Глиньский.

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Он отметил, что когда украинцы противостоят российской агрессии, они также защищают европейскую цивилизацию и культуру.

«Напав на Украину, Россия подорвала и отвергла основы нашей цивилизации. Убивать мирных жителей и детей, бомбить больницы, школы и гуманитарные конвои или нарушать международные соглашения — это нечто другое», — написал министр.

6 декабря замглавы МИД Польши Мартин Пшидач заявил, что Польша критически относится к контактам западных лидеров с российским диктатором Владимиром Путиным.