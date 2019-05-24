Министр иностранных дел Великобритании намерен побороться за пост премьера Вчера, 20:34 260 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Toby Melville Джереми Хант REUTERS/Toby Melville

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант намерен бороться за посты главы Консервативной партии и премьера страны.

Соответствующую информацию после посещения фестиваля в городе Хаслмир в графстве Суррей глава британского МИД подтвердил изданию Farnham Herald.

«Я сделаю официальное объявление о своей кандидатуре в подходящий момент», — заявил дипломат.

Среди других возможных кандидатов на этот пост называют экс-министра иностранных дел Бориса Джонсона, экс-министра по Brexit Доминика Рааба, а также министра по делам окружающей среды Майкла Гоува.

Напомним, что в пятницу, 24 мая, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о своем решении покинуть занимаемую должность.