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Министр иностранных дел Великобритании намерен побороться за пост премьера

Вчера, 20:34
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Министр иностранных дел Великобритании намерен побороться за пост премьера - фото

REUTERS/Toby Melville

Джереми Хант

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант намерен бороться за посты главы Консервативной партии и премьера страны.

Соответствующую информацию после посещения фестиваля в городе Хаслмир в графстве Суррей глава британского МИД подтвердил изданию Farnham Herald.

«Я сделаю официальное объявление о своей кандидатуре в подходящий момент», — заявил дипломат.

Среди других возможных кандидатов на этот пост называют экс-министра иностранных дел Бориса Джонсона, экс-министра по Brexit Доминика Рааба, а также министра по делам окружающей среды Майкла Гоува.

Напомним, что в пятницу, 24 мая, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о своем решении покинуть занимаемую должность.

Теги:   Великобритания Тереза Мэй

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