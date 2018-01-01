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Министр финансов Франции назвал протесты “желтых жилетов” экономической катастрофой

Сегодня, 20:49
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Протесты во Франции продолжаются уже четвертую неделю

По словам французского министра финансов Бруно Ле Мера, протесты желтых жилетов обернулись для экономики Франции катастрофой.

Его слова приводит ВВС.

“Это катастрофа для торговли, это катастрофа для нашей экономики”, - заявил министр, осматривая разрушенные митингующими магазины Парижа.

О конкретных цифрах говорить пока рано, но очевидно, что протесты нанесли серьезный урон французской экономике. Еще на прошлой неделе Ле Мер сказал, что оборот в ресторанном бизнесе упал на 20-50%.

Франсуа Асселен, глава Объединения малого и среднего бизнеса, рассказал изданию Journal du Dimanche, что убытки членов его организации могут составить около 10 млрд евро.

Протесты нанесли значительный ущерб и сфере туризма: закрыты Лувр и Эйфелева башня, а также многие другие туристические объекты.

Напомним, протесты во Франции против повышения цен на топливо продолжаются уже четвертую неделю. Недовольство не утихло даже после того, как французское правительство согласилось отменить повышение цен на топливо и заморозить цены на газ и электричество на 2019 год - тогда французы стали выступать за повышение зарплат и пенсий, снижение налогов и даже установления более мягких требований для вступления в университеты.

По приблизительным оценкам, в субботу, 8 декабря, протестовали 125 тыс. человек, 1,7 тыс человек были задержаны.

Теги:   Париж Франция

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