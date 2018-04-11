Минфин США выступил против наложения санкций на госдолг РФ

Стивен Мнучин заявил, что его ведомство не поддерживает новые санкции

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что не поддерживает санкции против России, которые будут запрещать любые финансовые операции, связанные с госдолгом РФ.

Об этом передает Bloomberg.

Он отметил, что Минфин США в начале 2018 году рекомендовал Конгрессу не распространять санкции на государственный долг России, однако недавно соответствующий документ был зарегистрирован.

Ранее сообщалось, что на сайте Конгресса зарегистрирован документ о введении новых санкций против Российской Федерации.

Он предусматривает полный запрет на любые финансовые операции, связанные с госдолгом России.

Напомним, 6 апреля США ввели санкции против семи российских олигархов, 17 топ-чиновников и 12 российских компаний. Санкции предусматривают заморозку активов.