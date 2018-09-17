17 сентября 2018, понедельник

Минфин Грузии рассчитывает получить $400 млн от экспорта марихуаны

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Прибыль от экспорта марихуаны рассчитали в Минфине Грузии с прогнозом до 2025 года

Прибыль от экспорта марихуаны рассчитали в Минфине Грузии с прогнозом до 2025 года

Министр финансов Грузии Иванэ Мачавариани заявил, что экспорт марихуаны для медицинских целей может принести бюджету страны около 400 мон долларов за 2-3 года, передает Minval.

"В принципе, это новая отрасль. Сама культура старинная, опьянение от этого зелья старо как мир, но производство из конопли таких продуктов, которые используются в медицинской сфере, является новым и связано с новыми технологиями", - сказал Мачавариани.

По его словам, согласно ожиданиям Минфина, усиление экспортного потенциала Грузии за счет марихуаны принесет бюджету страны за 2-3 года миллиард лари (около 400 млн долларов).

Ранее Конституционный суд Грузии легализовал курение марихуаны.

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