Австрия заморозила российские активы почти на два миллиарда евро 21 апреля, 09:06 Австрия начала заморозку российских активов после начала полномасштабного вторжения (Фото:REUTERS/Dado Ruvic)

Министр финансов Австрии Магнус Бруннер сообщил, что с начала полномасштабного вторжения были заморожены российские активы почти на два миллиарда евро.



«Мы поддерживаем санкции Запада против агрессора и заморозили около 2 миллиардов евро финансовых активов с начала войны», — заявил министр.

Свое заявление Бруннер сделал по итогам встречи с замминистра финансов США Брайаном Нельсоном.

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«Сегодня я принял в Вене заместителя министра финансов США по борьбе с терроризмом и отмыванием денег Брайана Нельсона. Особенно в свете войны в Украине, стратегическая ось между ЕС и США имеет большое значение», — заявил Бруннер.

12 апреля президент Украины Владимир Зеленский призвал мир направить все конфискованные российские активы на восстановление страны после войны.

18 апреля МИД стран G7 заявили о том, что российские активы будут заблокированы до конца войны в Украине.