Взрыв, который повредил греческий танкер на прошлой неделе у побережья Ливии , мог быть вызван магнитной миной. Это уже пятый подобный случай, который за последние месяцы нанес ущерб судоходству в регионе.

Об этом во вторник, 1 июля, сообщает агентство Reuters со ссылкой на собеседников в сфере морской безопасности.

По данным агентства, танкер Vilamoura под флагом Маршалловых островов вышел из ливийского порта Эз-Зувайтина 27 июня и направлялся в Гибралтар с примерно 1 миллионом баррелей нефти, когда в машинном отделении произошел взрыв.

По предварительным оценкам, вероятной причиной взрыва была магнитная мина, сообщили Reuters четыре собеседника по морской безопасности. Представитель компании, знакомый с этим вопросом, сообщил агентству, что греческий оператор TMS не знает, что вызвало взрыв, пока не будет проведена полная оценка ущерба.

Как показали данные отслеживания судов на платформе MarineTraffic, последнее местонахождение танкера было у южного побережья Греции.

Reuters пишет, что эти инциденты стали первыми за десятилетие случаями повреждения не милитаризованных судов в результате взрывов в центральной части Средиземного моря.

Ранее Главном управлении разведки Министерства обороны Украины рассказали, что на танкере Vilamoura, на котором произошел взрыв в моторном отделении, неоднократно перевозили нефтепродукты из российских портов.

Взрыв произошел 27 июня во время перехода судна из ливийского порта Эз-Зувайтина в 150 километрах к северо-востоку от территориальных вод Ливии. Танкер шел под флагом Маршалловых островов и был загружен не менее 1 миллионом баррелей сырой нефти.