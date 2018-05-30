Миллиардер Абрамович не сможет оставаться в Британии более полугода с паспортом Израиля

Абрамович по паспорту Израиля сможет въехать в Британию только на 6 месяцев

Миллиардер Роман Абрамович не сможет работать и оставаться в Великобритании больше, чем шесть месяцев, если въедет в нее по израильскому паспорту.

По словам пресс-секретаря британского премьера, граждане Израиля могут въезжать Британию без визы, сообщает Радио Свобода.

Однако, если они хотят работать или учиться в стране, или же остаться в ней более чем на полгода, они должны обратиться к британским властям с просьбой о выдаче соответствующей визы.

Напомним, российский миллиардер Роман Абрамович получил гражданство Израиля после возникновения проблем с продлением британской визы.

По данным журналистов, Абрамович прилетел в Израиль 28 мая, запросив гражданство согласно закону о репатриации.

Он также указал, что будет проживать в собственном особняке в Тель-Авиве.

Отмечается, что Роман Абрамович, чье состояние оценивается в 10,8 миллиардов долларов, стал самым богатым гражданином Израиля.