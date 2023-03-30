Пушечное мясо Пригожина. В Бахмуте воюет примерно 6000 «вагнеровцев» — Милли 30 марта, 05:57 Марк Милли (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что за Бахмут Донецкой области воюет около 6000 «вагнеровцев».



Об этом сообщает CNN.

Милли отметил, что также вблизи Бахмута воюют « приблизительно 20-30 тысяч других рекрутов».

"Сейчас они ведут боевые действия преимущественно в Бахмуте. Там около 6 тысяч или около того настоящих наемников и, возможно, еще 20 или 30 тысяч набираемых ими рекрутов, многие из которых вышли из тюрем. Они несут огромные потери в районе Бахмута. Украинцы наносят этим ребятам много смертей и разрушений», - заявил Милли.

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Ранее спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Черевой сообщил, что ЧВК Вагнера не способны самостоятельно обеспечивать наступательную работу в районе Бахмута и вынуждены просить о поддержке российской регулярной армии.

Он отметил, что российские военные уже фактически 9 месяцев не оставляют попыток захватить Бахмут. Однако украинские защитники стабилизируют фронт.

