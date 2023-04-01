США не будут предоставлять Украине ATACAMS — генерал Милли 1 апреля, 05:20 Марк Милли заявил, что США могут предоставить другое дальнобойное оружие (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что украинской армии не будут передавать дальнобойные ракеты ATACAMS.



Об этом сообщает Defense One.



"Радиус действия ATACMS больше, но есть другие системы, которые могут обеспечить ту же дальнобойность. Есть беспилотные летательные аппараты с аналогичными возможностями, также британцы обладают рядом систем», — заявил Милли.

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Он также отметил, что не уверен в том, что украинские военные смогут одержать победу над Россией в этом году.

«Я не думаю, что это будет сделано в ближайшей перспективе этого года. Зеленский многократно публично заявлял, что цель Украины — выгнать всех россиян с оккупированных Россией территорий Украины. И это важная военная задача. Очень сложная военная задача, поскольку несколько сотен тысяч россиян находятся в Украине», — заявил Милли.

Он подчеркнул, что не исключает возможности победы в 2023 году, но назвал это «сложной задачей».

19 марта глава Пентагона Ллойд Остин назвал основные типы оружия, в которых нуждаются Вооруженные силы Украины для борьбы с российской агрессией.

«Сейчас главная потребность украинцев – это противовоздушная оборона. Это критическая необходимость на поле боя. Им также необходимо оружие большой дальности и бронетехника. И мы предоставляем им значительный пакет таких возможностей. Мы также учим их и гарантируем обеспечение предоставленного вооружения», — заявил Остин.