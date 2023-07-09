Микроавтобус с украинцами попал в ДТП в Польше: есть погибшая и раненые 9 июля, 19:31 Украинский автобус сбил грузовик, который был припаркован на обочине дороги (Фото:Люблинская полиция)

В ночь на воскресенье, 9 июля, в Польше микроавтобус с украинцами попал в ДТП. В результате аварии погибла 33-летняя женщина.

Об этом сообщает польское издание tvp.info.

ДТП произошло в 2 часа ночи в Титушине неподалеку Хелма на национальной дороге № 12, когда украинский автобус сбил грузовик, припаркованный на обочине дороги.

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«По предварительным данным, украинский автобус, следовавший к границе, врезался в грузовик, который стоял на обочине дороги. 33-летняя пассажирка автобуса погибла на месте», — сообщил дежурный Люблинского воеводского управления полиции.

Представитель Люблинского воеводского управления полиции Анджей Фиоль заявил, что, после аварии восемь украинцев, которые ехали в автобусе, были госпитализированы. Представитель полиции добавил, что после проведенного обследования обнаружены телесные повреждения у двух человек.

По данным, 44-летний украинец, который был за рулем автобуса, был в трезвом состоянии. Полиция под надзором прокуратуры проводит расследование для установления подробностей ДТП.