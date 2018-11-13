Мигранты пытались попасть в Британию на украденном во Франции корабле

Британские пограничники задержали 17 мигрантов, которые похитили во Франции рыболовный траулер и достигли побережья Великобритании.
Об этом сообщает The Telegraph.
Национальность мигрантов пока неизвестна.
Около 21.30 французская береговая охрана заметила судно в проливе Ла-Манш и позвонила его владельцу. Тот подтвердил факт похищения.
Британские пограничники, которые были предупреждены французами, уже ждали мигрантов на берегу и задержали их сразу по прибытии.
Полиция Франции проводит расследование из-за похищения лодки.
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