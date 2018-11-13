13 ноября 2018, вторник

Мигранты пытались попасть в Британию на украденном во Франции корабле

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В Великобритании задержали мигрантов

В Великобритании задержали мигрантов

Британские пограничники задержали 17 мигрантов, которые похитили во Франции рыболовный траулер и достигли побережья Великобритании.

Об этом сообщает The Telegraph.

Национальность мигрантов пока неизвестна.

Около 21.30 французская береговая охрана заметила судно в проливе Ла-Манш и позвонила его владельцу. Тот подтвердил факт похищения.

Британские пограничники, которые были предупреждены французами, уже ждали мигрантов на берегу и задержали их сразу по прибытии.

Полиция Франции проводит расследование из-за похищения лодки.

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