«Его состояние страшное». Что происходит с заключенным Саакашвили, действительно ли он отравлен мышьяком и как относятся к этому в Грузии 17 декабря, 09:12 Эксклюзив НВ Михеил Саакашвили молится за Украину на скамье подсудимых во время судебного заседания в Тбилиси. 17 марта 2022 года (Фото:Irakli Gedenidze / REUTERS)

После более года заключения состояние здоровья экспрезидента Грузии Михеила Саакашвили заметно ухудшилось. НВ узнал, что может ждать его в будущем и как к самому политику и открытым против него делам относятся жители Грузии и нынешние власть имущие.

Похудевший и истощенный мужчина в спортивном костюме передвигается по больничной палате с помощью ходунков: так выглядит бывший президент Грузии Михеил Саакашвили на видео с камер видеонаблюдения клиники Вивамеди, которое 14 декабря обнародовала грузинская пенитенциарная служба.

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«Это преступление против его достоинства, нарушение права на медицинскую тайну, — возмущается в разговоре с НВ Елизавета Ясько, гражданская жена Саакашвили, украинская народная депутат от Слуги народа. — Это сделано, чтобы показать, что якобы с ним все нормально и у него хорошие условия в больнице, но на самом деле мы видим, что его состояние страшное — как физическое, так и психологическое».

Сейчас жизни Саакашвили угрожает большая опасность, соглашается с украинкой Марта Ардашелия, главный редактор независимого грузинского издания Sova News. «Хотя он, возможно, уже не представляет угрозы для действующего правительства с точки зрения возвращения в политику, он имеет своего стабильного избирателя и является символом новой Грузии — антисоветской, независимой, гордой и немножко строптивой, реформированной и гласной европейской страны», — комментирует Ардашелия. А такая Грузия не нужна ни России, ни олигарху и нынешнему теневому лидеру страны Бидзине Иванишвили, который считает экспрезидента своим личным врагом.