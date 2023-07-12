После шести месяцев задержки. К Саакашвили допустили врачей из Польши 12 июля, 21:13 Премьер-министр Матеуш Моравецкий подтвердил факт допуска польских врачей к тяжелобольному экс-президенту Грузии Михеилу Саакашвили (Фото:REUTERS/Irakli Gedenidze)

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что бригада польских специалистов начала комплексный осмотр состояния здоровья бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили.

Об этом политик написал в своем Twitter.

«Мы не оставляем друзей в беде. По моей просьбе бригада польских врачей из группы гуманитарно-медицинской помощи в Грузии начала комплексное медицинское обследование президента Михеила Саакашвили», — написал глава правительства Польши.

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В среду, 12 июля, информацию о допуске врачей из ЕС подтвердил адвокат экс-президента Дито Садзаглишвили. В комментарии для AFP он заявил, что после шести месяцев задержек «грузинское правительство разрешило врачам из Польши осмотреть Саакашвили».

Факт допуска польских специалистов к заключенному Саакашвили подтвердила вице-маршалок Сейма Польши Малгожата Госевская. В комментарии для издания PAP она заявила, что некоторое время назад правительство Грузии согласовало допуск польских специалистов к экс-президенту, однако затягивало этот процесс под разными предлогами.

«Благодаря действиям премьер-министра Матеуша Моравецкого удалось привлечь к этим усилиям (допуску врачей к Саакашвили — ред) всех премьер-министров ЕС. Именно международное давление привело к окончательному согласию на обследование Саакашвили», — подчеркнула Госевская.

По словам вице-маршалка польского Сейма, именно по результатам отчета врачебной комиссии будет решено, как следует лечить больного экс-президента Грузии. Госевская резюмировала, что ее страна борется за то, чтобы «Саакашвили в дальнейшем мог лечиться в одной из польских клиник».

В сентябре 2021 года Саакашвили вернулся в Грузию, где был арестован грузинскими властями. Против политика открыто несколько дел, по которым его приговорили к шести годам заключения. В знак протеста политик несколько раз объявлял голодовку, настаивая, что его арестовали по политическим обвинениям.

По заявлению адвокатов, семьи и сторонников Саакашвили, в результате голодовки и ненадлежащего обращения состояние здоровья политика крайне тяжелое, он нуждается в лечении за границей.

В ноябре 2022 года адвокат политика Шалва Хачапуридзе сказал, что у Саакашвили диагностировали деменцию и туберкулез. По мнению самого политика, его могли отравить российские агенты.

В феврале 2023 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство Грузии убивает Саакашвили, и призвал отпустить его на лечение в Украину или в другую страну.

С июля Михеил Саакашвили впервые за долгое время появился на судебном заседании. Оппозиционные медиа Грузии опубликовали фото, где он значительно побледнел.

В тот же день Зеленский сообщил, что дал распоряжение МИД Украины вызвать посла Грузии, заявить ему протест и рекомендовать покинуть Украину для проведения консультаций с собственным правительством.

Позже представители грузинских властей назвали действия Зеленского «оскорбительными «, а МИД Грузии назвал такие действия Киева «крайней формой обострения» отношений между двумя странами.