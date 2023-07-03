Это действительно шокирует. Саакашвили впервые за несколько месяцев принял участие в заседании суда и показал, как чудовищно исхудал

3 июля, 17:08
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Михеил Саакашвили на заседании суда 3 июля 2023 года (Фото:Daryna Chyzh / Facebook)

Михеил Саакашвили на заседании суда 3 июля 2023 года (Фото:Daryna Chyzh / Facebook)

Третий президент Грузии и гражданин Украины Михеил Саакашвили в понедельник, 3 июля, дистанционно присоединился к судебному заседанию и показал, насколько исхудал. Об этом сообщила в Facebook бывшая спикерка Саакашвили Дарина Чиж.

«Я могу быть физически слабым, но я очень сильный изнутри, я очень сильный! Я не совершал преступления против Грузии», — сказал он в суде.

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Daryna Chyzh / Facebook via Mtavari
Фото: Daryna Chyzh / Facebook via Mtavari
Daryna Chyzh / Facebook via Mtavari
Фото: Daryna Chyzh / Facebook via Mtavari

Видео выступления Саакашвили также опубликовало оппозиционное издание Mtavari. Он впервые за несколько месяцев принял участие в судебном заседании. Политик находится в тбилисской клинике Вивамед.

Видео дня

https://twitter.com/MtavariChannel/status/1675833112905805824

Саакашвили отреагировал на заявления спикера грузинского парламента Шалвы Папуашвили, который утверждал, что европейские сторонники третьего президента якобы должны извиниться перед грузинским народом. По мнению Папуашвили, «Грузия была принесена в жертву грузинскими и зарубежными друзьями Михеила Саакашвили для устройства беспорядков».

«Оказывается, Европарламент должен извиниться за то, что требует моего освобождения. Я хочу сказать так называемому председателю парламента — это вы должны извиниться за то, что довели меня до такого состояния, вы должны извиниться перед депутатами Европарламента, перед моей семьей, передо мной, перед украинским государством и перед всеми грузинами за то, что в таком состоянии находится основатель грузинского государства. Папуашвили, посмотри на меня внимательно», — сказал Саакашвили в суде и задрал футболку.

Михеил Саакашвили находится в заключении с момента тайного возвращения в Грузию перед местными выборами осенью 2021 года. В Грузии открыто несколько дел против Саакашвили, его приговорили к шести годам заключения.

В знак протеста политик несколько раз объявлял голодовку, настаивая, что его арестовали по политическим обвинениям. По заявлению адвокатов, семьи и сторонников Саакашвили, в результате голодовки и ненадлежащего обращения состояние здоровья политика крайне тяжелое, он нуждается в лечении за границей.

В ноябре 2022 года адвокат политика Шалва Хачапуридзе сказал, что у Саакашвили диагностировали деменцию и туберкулез. По мнению самого политика, его могли отравить российские агенты.

В феврале 2023 президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство Грузии убивает Саакашвили, и призвал отпустить его на лечение в Украину или в другую страну.

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Европарламент принял резолюцию, в которой призвал отпустить Саакашвили на лечение за границу.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Грузия Михеил Саакашвили

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