Это действительно шокирует. Саакашвили впервые за несколько месяцев принял участие в заседании суда и показал, как чудовищно исхудал 3 июля, 17:08 Михеил Саакашвили на заседании суда 3 июля 2023 года (Фото:Daryna Chyzh / Facebook)

Третий президент Грузии и гражданин Украины Михеил Саакашвили в понедельник, 3 июля, дистанционно присоединился к судебному заседанию и показал, насколько исхудал. Об этом сообщила в Facebook бывшая спикерка Саакашвили Дарина Чиж.

«Я могу быть физически слабым, но я очень сильный изнутри, я очень сильный! Я не совершал преступления против Грузии», — сказал он в суде.



Фото: Daryna Chyzh / Facebook via Mtavari

Фото: Daryna Chyzh / Facebook via Mtavari

Видео выступления Саакашвили также опубликовало оппозиционное издание Mtavari. Он впервые за несколько месяцев принял участие в судебном заседании. Политик находится в тбилисской клинике Вивамед.

Видео дня

Саакашвили отреагировал на заявления спикера грузинского парламента Шалвы Папуашвили, который утверждал, что европейские сторонники третьего президента якобы должны извиниться перед грузинским народом. По мнению Папуашвили, «Грузия была принесена в жертву грузинскими и зарубежными друзьями Михеила Саакашвили для устройства беспорядков».

«Оказывается, Европарламент должен извиниться за то, что требует моего освобождения. Я хочу сказать так называемому председателю парламента — это вы должны извиниться за то, что довели меня до такого состояния, вы должны извиниться перед депутатами Европарламента, перед моей семьей, передо мной, перед украинским государством и перед всеми грузинами за то, что в таком состоянии находится основатель грузинского государства. Папуашвили, посмотри на меня внимательно», — сказал Саакашвили в суде и задрал футболку.

Михеил Саакашвили находится в заключении с момента тайного возвращения в Грузию перед местными выборами осенью 2021 года. В Грузии открыто несколько дел против Саакашвили, его приговорили к шести годам заключения.

В знак протеста политик несколько раз объявлял голодовку, настаивая, что его арестовали по политическим обвинениям. По заявлению адвокатов, семьи и сторонников Саакашвили, в результате голодовки и ненадлежащего обращения состояние здоровья политика крайне тяжелое, он нуждается в лечении за границей.



В ноябре 2022 года адвокат политика Шалва Хачапуридзе сказал, что у Саакашвили диагностировали деменцию и туберкулез. По мнению самого политика, его могли отравить российские агенты.



В феврале 2023 президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство Грузии убивает Саакашвили, и призвал отпустить его на лечение в Украину или в другую страну.



Европарламент принял резолюцию, в которой призвал отпустить Саакашвили на лечение за границу.