Требуют надлежащего лечения и справедливости. В Молдове отреагировали на состояние здоровья заключенного Саакашвили 5 июля, 18:23 Михеил Саакашвили во время заседания суда 3 июля 2023 года (Фото:Daryna Chyzh / Facebook)

Министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску заявил, что его страна обеспокоена состоянием здоровья бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили, который находится в заключении.

Об этом чиновник написал в своем Twitter.

«Мы выражаем серьезную обеспокоенность состоянием здоровья бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили», — написал глава зарубежного ведомства Молдовы.

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Политик назвал недопустимым, «чтобы кто-либо подвергался политическим преследованиям».



«Призываю власти Грузии принять меры для того, чтобы обезопасить его здоровье и позаботиться, чтобы правосудие взяло верх над политическими интересами», — резюмировал глава МИД Молдовы.

В сентябре 2021 года Саакашвили вернулся в Грузию, где был арестован грузинскими властями. Против политика открыто несколько дел, по которым его приговорили к шести годам заключения. В знак протеста политик несколько раз объявлял голодовку, настаивая, что его арестовали по политическим обвинениям.

По заявлению адвокатов, семьи и сторонников Саакашвили, в результате голодовки и ненадлежащего обращения состояние здоровья политика крайне тяжелое, он нуждается в лечении за границей.

В ноябре 2022 года адвокат политика Шалва Хачапуридзе сказал, что у Саакашвили диагностировали деменцию и туберкулез. По мнению самого политика, его могли отравить российские агенты.

В феврале 2023 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство Грузии убивает Саакашвили, и призвал отпустить его на лечение в Украину или в другую страну.

З июля Михеил Саакашвили впервые за долгое время появился на судебном заседании. Оппозиционные медиа Грузии опубликовали фото, где он значительно побледнел.



В тот же день Зеленский сообщил, что дал распоряжение МИД Украины вызвать посла Грузии, заявить ему протест и рекомендовать покинуть Украину для проведения консультаций с собственным правительством.

Позже представители грузинских властей назвали действия Зеленского «оскорбительными», а МИД Грузии назвал такие действия Киева «крайней формой обострения» отношений между двумя странами.