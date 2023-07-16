Российский генерал Теплинский? Вряд ли он владеет хотя бы рядовым военным искусством — Агиль Рустамзаде 16 июля, 09:04 Слева от Путина — генерал-полковник Михаил Теплинский (Фото:Kremlin.ru/Handout via REUTERS)

Азербайджанский военный аналитик Агиль Рустамзаде прокомментировал предполагаемое назначение российского генерала Михаила Теплинского, который командовал воздушно-десантными войсками страны-агрессора России, командующим оккупантами в Украине.

Ранее таблоид Daily Mail сообщил, что российский диктатор Путин после мятежа главаря так называемой ЧВК Вагнер Евгения Пригожина и на фоне неудач страны-агрессора на фронте отстранил начальника генерального штаба ВС России Валерия Герасимова от управления российскими войсками в Украине и назначил на его должность генерал-полковника Михаила Теплинского, который перед тем был командующим воздушно-десантных войск РФ.

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Об этом также писал Институт изучения войны со ссылкой на российские провоенные паблики и СМИ.

В интервью NV эксперт отметил, что, если Теплинский руководил высадкой десанта в Гостомеле, то «вряд ли этот генерал обладает хоть каким-либо заурядным военным искусством».



«За эту кампанию были попытки высадить около 20 воздушных десантов, а получилось высадить успешно два или три… Воздушно-десантные войска в целом в этой войне применялись нецелесообразно, вопреки их назначению. Но, знаете, в России работает советская военная парадигма, кстати, ее осколки есть у вас в Украине, что чем больше у командира солдат погибло, и он не отошел, значит, тем круче этот командир. Поэтому, как бы сказать, в российской армии ценится генерал, который за ценой не постоит», — считает Рустамзаде.

По его мнению, если Герасимова все-таки сместят, то это произойдет «по политическим причинам». Эксперт напомнил, что это было одним из требований «бунта» Пригожина.