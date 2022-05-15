«Демилитаризация собственной армии». В Офисе президента прокомментировали массовые пожары в российских военкоматах

15 мая, 20:01
Цей матеріал також доступний українською
Российские военкоматы все чаще подвергаются поджогам (Фото:Скриншот видео SobolLubov/Twitter))

Российские военкоматы все чаще подвергаются поджогам (Фото:Скриншот видео SobolLubov/Twitter))

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк саркастически прокомментировал на своей странице в Twitter массовые поджоги российских военкоматов.

«Рязань, Нижневартовск, Мордовия, Ивановская область — в последнее время в России массово самовозгораются военкоматы. Пылают от стыда? Россия продолжает спецоперацию по демилитаризации… собственной армии. Все еще идет по плану или нам помочь это ускорить?» — написал он.

Видео дня
https://twitter.com/Podolyak_M/status/1525870425573670913

По данным Медузы, за последние три дня в РФ пытались поджечь здания четырех военкоматов, а с начала войны — более десяти.

В частности, по данным издания, в ночь на 15 мая в Волгограде пытались поджечь военкомат по Советскому, Ворошиловскому и Кировскому районам, в ночь на 14 мая — в поселке Пронск Рязанской области пытались поджечь двери и оконные рамы военкомата, а в ночь на 13 мая неизвестные бросили коктейли Молотова в стену военкомата в Гуково и в здание военкомата в Омске.

8 мая российская оппозиционерка Любовь Соболь сообщала, что неизвестные забросали коктейлями Молотова военкомат в Череповце.

Редактор: Анастасия Одинцова

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Украина-Россия Военкоматы Российско-украинская война Михаил Подоляк

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X