Власти Норвегии раскрыли личность предполагаемого российского шпиона. Он въехал в страну как гражданин Бразилии и работал в университете 29 октября, 08:32 Мужчина по имени Хосе Ассис Джаммария во время пребывания в Канаде в 2015 году (Фото:Christo Grozev/Twitter)

Прокурор службы внутренней безопасности Норвегии назвал имя мужчины, который въехал в страну как гражданин Бразилии и был задержан по подозрению в шпионаже в пользу России.



Об этом сообщает AP.

Мужчину задержали 24 октября в городе Тромсё, где он работал в Арктическом университете Норвегии — он называл себя «Хосе Асис Джаммария». По данным службы безопасности Норвегии, на самом деле его зовут Михаил Микушин, однако пока есть сомнения в его личности. В то же время представитель службы говорит, что есть полная уверенность: задержанный не бразилец.

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Норвежские власти сообщили, что мужчине 44 года, он родился в России в 1978-м. Подозреваемый прибыл в Норвегию в 2021 году и занимался исследованием северных регионов и гибридных угроз, пишут СМИ.

Ему выдвинули «временное» обвинение в шпионаже, но его еще могут изменить, поскольку расследование по делу только началось. Если мужчину признают виновным в нарушении законов Норвегии о шпионаже, ему грозит до трех лет заключения.

Человек по имени Хосе Асис Джаммария учился в Канаде в колледже Университета Калгари, который окончил в 2018 году со степенью магистра стратегических исследований.

Издание The Insider и Bellingcat пишут, что Микушин работает на российскую военную разведку — ГРУ. В расследовании журналистов говорится, что в Москве тот жил в офицерском общежитии при Военно-дипломатической академии ГРУ.

По их данным, Микушин получил бразильский паспорт в 2006-м. Он несколько раз возвращался в Россию, в том числе и в 2015 и 2020 годах, и имеет там неоплаченный налог на имущество, пишут The Insider и Bellingcat.