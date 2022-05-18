«Первая капитуляция». В эфире росТВ заявили, что российской армии в Украине будет все тяжелее — это стало сенсацией 18 мая, 21:16 Сюжет Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Михаил Ходаренок в программе 60 минут 16 мая 2022 года (Фото:Скриншот InformDetox / YouTube)

Российский военный обозреватель Михаил Ходаренок в эфире пропагандистского ток-шоу, вышедшего на канале Россия 1 16 мая, неожиданно выразил сомнения в успехе вторжения в Украину. Он указал на высокий моральный дух ВСУ и подчеркнул, что РФ оказалась в геополитической изоляции. Аналитики и западные СМИ расценили такие откровения как предупреждение о возможном отступлении или капитуляции российской армии.



О чем говорил Ходаренок

Резонансные заявления прозвучали в программе 60 минут, которую ведет одна из самых одиозных пропагандисток Ольга Скабеева. Полковник в отставке Михаил Ходаренок произнес спич, который не прерывал ни один из других гостей студии, а Скабеева позволяла себе лишь одиночные возражающие реплики.

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Вот некоторые цитаты из выступления эксперта.

«Не надо пить информационные успокоительные. А то иногда распространяется информация о каком-то морально-психологическом надломе в Вооруженных Силах Украины, о том, что якобы там настроения близятся чуть ли не к перелому. Все это, мягко говоря, не соответствует действительности».

«Ситуация с общестратегической позиции состоит в том, что Вооруженные Силы Украины могут поставить под ружье один миллион человек. И они об этом сами говорят, что никакой сложности в том, чтобы мобилизовать один миллион человек, нет. Весь вопрос состоит в том, насколько они смогут обеспечить эту армию современным вооружением, военной и специальной техникой. Собственными силами они, конечно, ничего бы не сделали, но учитывая, что вот-вот заработает американский ленд-лиз (а сопротивление одного-единственного сенатора будет довольно быстро преодолено)… и заработает европейская помощь, то миллион вооруженных украинских солдат надо воспринимать как реальность ближайшего времени. И это нам надо учитывать в своих оперативно-стратегических расчетах, что ситуация в этом плане для нас будет откровенно ухудшаться».

«Уровень профессионализма любой армии определяется не комплектованием ее по контракту, а выучкой личного состава и его готовности проливать кровь за свою родину… И призывная армия может быть высоко профессиональной. У нас догма засела в головах некоторых политологов, что если человек взят по контракту, то это профессионал. Отнюдь! Желание защищать родину на Украине реально существует, сражаться они намерены до последнего».

«Возвращаясь к НАТО, что тут следует сказать. Самое главное в нашем деле — всегда оставаться на позициях военно-политического реализма. Если ты выходишь за эти рамки, то действительность истории тебя рано или поздно так набьет по носу, что мало не покажется. Смотрим на дело в целом. Не размахивай тут какими-то ракетами, елки, в сторону Финляндии. Это вообще смотрится достаточно забавно. А все-таки самый главный недостаток нашего военно-политического положения в том, что мы в полном геополитическом одиночестве и практически против нас, как бы нам ни хотелось этого признавать, весь мир. И из этой ситуации надо выходить».

«Что касается Индии и Китая… Их поддержка нашей страны не является прямо уж такой безусловной… Нельзя признать нормальной ситуацию, когда против нас коалиция из 42 стран, а наши возможности и в военно-политическом, и в военно-техническом плане все-таки ограничены».

Редкое инакомыслие

Появление негативного для РФ прогноза ходе войны на прокремлевском канале, где практически 24 часа в сутки звучат уничижительные реплики в адрес ВСУ и неприкрытые угрозы Западу, не прошло незамеченным.

Политолог и публицист Андрей Пионтковский в Twitter и в видеостримах назвал слова Ходаренка «первой капитуляцией от имени вооруженных сил России».

Камиль Галеев, сотрудник Международного центра поддержки ученых имени Вудро Вильсона, считает Ходаренка «наиболее трезвомыслящим» человеком в студии. «Большинство российских участников ток-шоу судили о боеспособности российской армии на основании официальной пропаганды. Ходаренок исходил из своего жизненного опыта. Неудивительно, что он куда более пессимистично относится к войне», — написал он.

CNBC напоминает, что отставной полковник предостерегал Кремль от вторжения в Украину, утверждая, что это не отвечает национальным интересам России. «Его совет не был услышан, и Россия вот уже почти три месяца втянута в кровавый конфликт в Украине, добившись лишь нескольких территориальных приобретений на востоке и юге», — говорится в заметке на сайте телеканала.

«Критика российской „спецоперации“ редко встречается в подконтрольных Кремлю медиа, которые регулярно восхваляют российские войска за „освобождение“ Украины от ультранационалистов. Однако Михаил Ходаренок, полковник в отставке и военный обозреватель, нарушил стройность рядов», — пишет The Telegraph. Хотя другие «говорящие головы» на шоу канала Россия 1 поддержали линию Кремля о том, что вторжение являлось «необходимостью» для отражения потенциального украинского нападения, Ходаренок настаивал, что украинцы «защищают свою родину», отмечает издание.

Оценки военного эксперта явились «редким моментом честного анализа в стране, где критика военных действий может привести к тюремному заключению», указала американская газета The New York Times. «Информационные ток-шоу в России, как правило, представляют собой схватку орущих людей, когда пять-шесть человек стараются заглушить друг друга. Однако в этом эпизоде остальные участники дискуссии замерли в ошеломленном молчании. Только Ольга Скабеева, ведущая, которая неукоснительно следует линии Кремля, напряженно пыталась вставлять реплики, соответствующие официальной повестке», — подчеркивается в заметке.

Кто такой Михаил Ходаренок

Военному обозревателю 68 лет. После окончания в 1976 году Минского высшего инженерного зенитного ракетного училища служил в войсках ПВО. В 1986—1988 годах был заместителем командира зенитного ракетного полка С-200. В 1988 году переведен в главный штаб ПВО на должность старшего офицера штаба зенитных ракетных войск противовоздушной обороны.

После краха СССР служил в Главном оперативном управлении Генштаба вооруженных сил РФ. В 2000-м уволился в запас и начал карьеру военного журналиста. В последнее время работал в Газете.ру и на радио Вести.ФМ, при этом регулярно появлялся на шоу Скабеевой и в других пропагандистских передачах.

Ходаренок не позволял себе нелояльных высказываний по отношении к путинскому режиму или Генштабу ВС РФ. Многие его эскапады отличались ярым антиамериканизмом. Однако в январе-феврале он, наряду с отставным генералом Леонидом Ивашовым, высказался резко против вторжения в Украину. Его нашумевшая статья в Независимой газете Прогнозы кровожадных политологов. О восторженных ястребах и торопливых кукушках предупреждала, что Россия не способна за несколько часов нанести Украине сокрушительное поражение, как твердили многие. 9 февраля в эфире Вести Кавказа эксперт утверждал, что полномасштабный военный конфликт в Украине маловероятен и невыгоден Москве.

…С YouTube-канала ВГТРК фрагмент понедельничной передачи с участием Ходаренка удалили.

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