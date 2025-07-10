Администрация президента США Дональда Трампа давит на пятерых африканских президентов, чтобы те принимали мигрантов из других стран, которых депортируют из США . Об этом в четверг, 10 июля, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Об этом Трамп говорил президентам Либерии, Сенегала, Гвинеи-Бисау, Мавритании и Габона во время их визита в Белый дом в среду, 9 июля, заявили неназванные американские и либерийские чиновники.

Reuters отмечает, что пока непонятно, согласилась ли какая-то из стран на этот план.

На прошлой неделе восемь мигрантов из Кубы, Лаоса, Мексики, Мьянмы, Судана и Вьетнама, по словам их адвокатов, прибыли в столицу Южного Судана после того, как проиграли судебный процесс, чтобы остановить депортацию.

По словам американского чиновника, встреча в среду в Белом доме была организована частично для обсуждения плана депортации. Правительство Либерии «готовится принять» мигрантов в своей столице Монровии, добавил американский чиновник.

Либерийский чиновник подтвердил, что план депортации был в центре внимания встречи в среду, но не сказал, согласился ли с ним президент Либерии Джозеф Боакай.

24 июня Верховный суд США открыл путь для администрации Трампа к возобновлению депортации мигрантов в страны, которые не являются для них родными — без возможности им доказать, какой вред они там могут понести.

Газета The New York Times писала, что администрация Трампа призвала иммиграционных судей быстро отказывать в предоставлении убежища мигрантам, чьи заявления, по их мнению, «не имеют шансов на успех».

28 мая Федеральный суд США временно запретил администрации Трампа лишать правовой защиты сотни тысяч мигрантов, въехавших в Штаты по гуманитарным программам эпохи Джо Байдена, среди которых — украинцы, бежавшие от войны.

30 мая издание The Washington Post сообщило, что Верховный суд США открыл путь для администрации президента Трампа к отмене временного легального статуса более 530 тысяч мигрантов из Кубы, Гаити, Никарагуа и Венесуэлы, который позволял им жить и работать в стране в течение двух лет.