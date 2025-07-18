Глава Пентагона Пит Гегсет решил временно разместить мигрантов на военных базах в американских штатах Нью-Джерси и Индиане. Об этом в субботу, 18 июля, сообщает Bloomberg со ссылкой на письмо Гегсета конгрессмену Гербу Конавею.

Гегсег согласовал план, который позволяет Миграционной и таможенной службе США использовать Объединенную военную базу Макгвайр-Дикс-Лейкгерст в Нью-Джерси для размещения мигрантов.

По словам министра обороны США, размещение мигрантов там и в лагере Аттербери, штат Индиана, «не повлияет негативно на военную подготовку, операции, готовность или другие военные нужды».

Bloomberg считает, что этот шаг подчеркивает, как Гегсет связал Пентагон с иммиграционной повесткой дня президента США Дональда Трампа.

10 июля Reuters со ссылкой на источники писало, что администрация Дональда Трампа давит на пятерых африканских президентов, чтобы те принимали мигрантов из других стран, которых депортируют из США.

24 июня Верховный суд США открыл путь для администрации Трампа к возобновлению депортации мигрантов в страны, которые не являются для них родными — без возможности им доказать, какой вред они там могут понести.

Газета The New York Times писала, что администрация Трампа призвала иммиграционных судей быстро отказывать в предоставлении убежища мигрантам, чьи заявления, по их мнению, «не имеют шансов на успех».

28 мая Федеральный суд США временно запретил администрации Трампа лишать правовой защиты сотни тысяч мигрантов, въехавших в Штаты по гуманитарным программам эпохи Джо Байдена, среди которых — украинцы, бежавшие от войны.

30 мая издание The Washington Post сообщило, что Верховный суд США открыл путь для администрации президента Трампа к отмене временного легального статуса более 530 тысяч мигрантов из Кубы, Гаити, Никарагуа и Венесуэлы, который позволял им жить и работать в стране в течение двух лет.