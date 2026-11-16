Германия, Дания, Австрия, Греция и Нидерланды в следующем году откроют в Руанде центр для мигрантов , подлежащих депортации из этих стран. Об этом в понедельник, 16 ноября, объявили правительства Нидерландов и Дании, сообщает BBC .

Так называемый центр возвращения должен начать работу в 2027 году. Туда будут направлять мигрантов, незаконно находящихся в пяти странах и уже исчерпавших все законные возможности остаться, если их невозможно вернуть на родину. В Руанде они смогут либо интегрироваться в местное общество — получив право на проживание, образование, медицинское обслуживание и работу, — либо вернуться домой.

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Как уточнило правительство Нидерландов, на первом этапе в Руанду будут отправлять только неженатых мужчин. По данным AFP, поначалу центр будет работать в пилотном режиме и принимать около 100 человек — примерно по 20 от каждой страны.

Канцлер Австрии Кристиан Штокер пояснил, что страны хотят разгрузить европейские системы предоставления убежища и помешать перевозчикам, организующим смертельно опасные переправы через Средиземное море. Министр внутренних дел Руанды Винсент Бирута заявил, что его страна готова предложить мигрантам безопасное, законное и достойное решение.

В то же время правозащитники критикуют этот план. В организации Human Rights Watch напомнили, что Руанду обвиняют в преследовании инакомыслящих, произвольных задержаниях и поддержке повстанцев в соседнем Конго. Страны-инициаторы уверяют, что эта схема соответствует законодательству ЕС и нормам международного права. Такая возможность появилась благодаря недавней реформе ЕС, разрешившей создание подобных центров за пределами блока.

В то же время число мигрантов на западноафриканском маршруте к Канарским островам снова растет. В субботу, 14 ноября, на испанский архипелаг за одни сутки прибыли 1488 человек — это самый высокий показатель с 2020 года, когда за день спасли 1461 мигранта. Все они были спасены испанской береговой охраной.

Атлантический маршрут из Западной Африки на Канарские острова считается одним из самых опасных в мире: люди преодолевают огромные расстояния на переполненных лодках, несмотря на сильные течения и неспокойное море. Осенью число таких переправ обычно возрастает, так как погодные условия становятся более благоприятными.