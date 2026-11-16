На Канарские острова за день прибыли почти 1,5 тысячи мигрантов: рекорд с 2020 года

В субботу, 14 ноября, на испанские Канарские острова прибыли почти 1,5 тысячи мигрантов. Это самое большое число людей, добравшихся до архипелага за одни сутки, с 2020 года.

Об этом 15 ноября сообщает Reuters со ссылкой на испанскую службу морского спасения.

Испанская береговая охрана спасла всех 1488 человек. Предыдущий суточный рекорд был зафиксирован 7 ноября 2020 года — тогда в водах у Канарских островов спасли 1461 мигранта.

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Двенадцать лодок прибыли на остров Эль-Йерро, еще по одной — на Гран-Канарию и Тенерифе. Эль-Йерро — один из самых маленьких островов архипелага.

В одной из лодок находились 240 человек, среди которых 12 женщин и 36 детей. Большинство спасенных мигрантов были выходцами из Сенегала, Гамбии и Гвинеи-Конакри.

Прибытие людей стало продолжением резкого роста миграционного потока из стран Западной Африки, наблюдаемого с октября.

Несмотря на то, что общее число мигрантов, прибывших на Канарские острова с начала года, сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, резкий рост потока в прошлом месяце усилил нагрузку на службы приема и экстренной помощи.

По данным правительства Испании, с 1 января по 31 октября число мигрантов, прибывших на Канарские острова, было на 5,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Министр территориальной политики Испании Анхель Виктор Торрес должен был посетить Эль-Йерро в воскресенье, 15 ноября, чтобы обсудить резкий рост числа прибывших.

Атлантический маршрут из Западной Африки на Канарские острова — один из самых опасных миграционных путей в мире. Ежегодно тысячи людей пытаются преодолеть его на переполненных лодках, несмотря на сильные течения, неспокойное море и значительные расстояния.

Осенью количество таких переправ обычно возрастает, поскольку в этот период морские условия на маршруте становятся более благоприятными для путешествий.