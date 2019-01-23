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Миграционный кризис: Германия приостанавливает участие в миссии София в Средиземном море - СМИ

23 января, 11:12
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EPA

Миссию София продлили на три месяца

Германия приостановила свое участие в гуманитарной миссии Евросоюза София в Средиземном море, пишет DW cо ссылкой на немецкое агентство dpa.

По данным СМИ, после фрегата Augsburg в этой миссии пока не будут участвовать другие немецкие военные корабли.

Отмечается, что в декабре Евроcоюз продолжил работу миссии София только на три месяца. Продлить миссию сразу на год не удалось из-за сопротивления Италии.

Рим требует, чтобы мигранты, которых спасли в рамках миссии, распределялись между всеми странами-членами ЕС, а не направлялись исключительно в Италию.

Миссия София была создана в июне 2015 года на фоне миграционного кризиса для гуманитарной операции в международных водах возле побережья Ливии. Ее участники ведут борьбу с контрабандой людей, обучают сотрудников береговой охраны Ливии и спасают беженцев в море.

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