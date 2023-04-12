Миновала ли угроза? Как Россия может обновить тактику применения МиГ-31К после их вывода из Беларуси — эксперт 12 апреля, 09:44 NV Премиум Из-за российских истребителей МиГ-31 в Украине систематически объявляли масштабную воздушную тревогу (Фото:Dmitriy Pichugin/Wikipedia)

Россия, вероятно, меняет тактику применения самолетов МиГ-31К, которые способны запускать гиперзвуковые ракеты Кинжал и ранее были причиной многих воздушных тревог в Украине во время их взлетов в Беларуси.

Об этом в колонке для NV пишет Алексей Мельник, содиректор программ внешней политики и международной безопасности центра Разумкова.

Недавно все российские МиГ-31К, дислоцированные на белорусских аэродромах, улетели из Беларуси. Комментируя этот факт, Мельник озвучивает две вероятных причины такого решения военного командования РФ.

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