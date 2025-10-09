В Липецкой области РФ разбился МиГ-31 — росСМИ

9 октября, 23:48
Поделиться:
МиГ-31 (Фото: Dmitriy Pichugin via Wikipedia)

МиГ-31 (Фото: Dmitriy Pichugin via Wikipedia)

В Липецкой области РФ разбился носитель аэробаллистических ракет Кинжал МиГ-31, сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС.

Отмечается, что экипаж самолета якобы успел катапультироваться и уцелел.

Как пишет российский Telegram-канал Mash, самолет выполнял учебно-тренировочный полет без боекомплекта. Во время захода на посадку у него отказала система выпуска шасси.

Реклама

МиГ упал в лесном массиве Чаплыгинского района и загорелся. Пожар уже потушили.

9 июня в Генштабе ВСУ сообщили, что в ночь на понедельник Силы обороны Украины нанесли удар по аэродрому Саваслейка в Нижегородской области РФ, в результате чего были поражены два самолета.

«С этого военного объекта, в частности, регулярно взлетают истребители МиГ-31К, которые являются носителями аэробаллистических ракет Кинжал», — отмечали в Генштабе.

По предварительным данным, на аэродроме были поражены две единицы авиационной техники врага. Вероятно, это самолеты МиГ-31 и Су-30/34.

Инфографика: NV
Редактор: Никита Днепровский

Теги:   Россия Война России против Украины Миг-31

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies