Отмечается, что экипаж самолета якобы успел катапультироваться и уцелел.

Как пишет российский Telegram-канал Mash, самолет выполнял учебно-тренировочный полет без боекомплекта. Во время захода на посадку у него отказала система выпуска шасси.

МиГ упал в лесном массиве Чаплыгинского района и загорелся. Пожар уже потушили.

9 июня в Генштабе ВСУ сообщили, что в ночь на понедельник Силы обороны Украины нанесли удар по аэродрому Саваслейка в Нижегородской области РФ, в результате чего были поражены два самолета.

«С этого военного объекта, в частности, регулярно взлетают истребители МиГ-31К, которые являются носителями аэробаллистических ракет Кинжал», — отмечали в Генштабе.

По предварительным данным, на аэродроме были поражены две единицы авиационной техники врага. Вероятно, это самолеты МиГ-31 и Су-30/34.