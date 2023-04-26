В России разбился истребитель МиГ-31 — видео
Истребитель МиГ-31 загорелся на лету (Фото:Кадр видео Регион 51 / Telegram)
В среду, 26 апреля, в Мурманской области РФ разбился военный самолет МиГ-31.
Telegram-каналы Mash и Baza сообщают, что истребитель потерпел крушение в районе поселка Риж-Губа.
По предварительной информации, летчики успели катапультироваться и зацепились за ветки.
На кадрах, которые публикуют в социальных сетях, видно, как самолет загорается и падает вниз.
О крушении самолета также сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Минобороны РФ