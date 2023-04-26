В России разбился истребитель МиГ-31 — видео

26 апреля, 17:56
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Истребитель МиГ-31 загорелся на лету (Фото:Кадр видео Регион 51 / Telegram)

Истребитель МиГ-31 загорелся на лету (Фото:Кадр видео Регион 51 / Telegram)

В среду, 26 апреля, в Мурманской области РФ разбился военный самолет МиГ-31.

Telegram-каналы Mash и Baza сообщают, что истребитель потерпел крушение в районе поселка Риж-Губа.

По предварительной информации, летчики успели катапультироваться и зацепились за ветки.

Видео дня

На кадрах, которые публикуют в социальных сетях, видно, как самолет загорается и падает вниз.

О крушении самолета также сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Минобороны РФ

Редактор: Евгений Жаровский

Теги:   Россия

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