В России разбился истребитель МиГ-31 — видео 26 апреля, 17:56 Истребитель МиГ-31 загорелся на лету (Фото:Кадр видео Регион 51 / Telegram)

В среду, 26 апреля, в Мурманской области РФ разбился военный самолет МиГ-31.



Telegram-каналы Mash и Baza сообщают, что истребитель потерпел крушение в районе поселка Риж-Губа.

По предварительной информации, летчики успели катапультироваться и зацепились за ветки.

Видео дня

На кадрах, которые публикуют в социальных сетях, видно, как самолет загорается и падает вниз.

О крушении самолета также сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Минобороны РФ