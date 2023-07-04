Российский истребитель МиГ-31 разбился на Камчатке

4 июля, 16:44
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МиГ-31 (Фото:Andrei Shmatko/Wikimedia)

МиГ-31 (Фото:Andrei Shmatko/Wikimedia)

Истребитель страны-агрессора России МиГ-31 разбился во время «учебного полета» в Камчатском крае во вторник, 4 июля, заявили кремлевские пропагандисты РИА Новости со ссылкой на Тихоокеанский флот.

Пропагандисты утверждают, что истребитель летел «без боекомплекта», а пилотов сейчас ищут.

В конце апреля еще один МиГ-31 разбился в Мурманской области страны-агрессора. Тогда появлялась информация, что летчики успели катапультироваться.

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13 мая в Брянской области РФ почти одновременно упали российские военные вертолеты Ми-8 и истребители Су-34 и Су-35, экипажи погибли.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Силы обороны сбили 315 российских самолетов и 309 вертолетов.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Россия Авиация Камчатка Российская авиация Миг-31

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