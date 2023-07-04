Российский истребитель МиГ-31 разбился на Камчатке 4 июля, 16:44 МиГ-31 (Фото:Andrei Shmatko/Wikimedia)

Истребитель страны-агрессора России МиГ-31 разбился во время «учебного полета» в Камчатском крае во вторник, 4 июля, заявили кремлевские пропагандисты РИА Новости со ссылкой на Тихоокеанский флот.

Пропагандисты утверждают, что истребитель летел «без боекомплекта», а пилотов сейчас ищут.

В конце апреля еще один МиГ-31 разбился в Мурманской области страны-агрессора. Тогда появлялась информация, что летчики успели катапультироваться.

Видео дня

13 мая в Брянской области РФ почти одновременно упали российские военные вертолеты Ми-8 и истребители Су-34 и Су-35, экипажи погибли.



С начала полномасштабного вторжения России в Украину Силы обороны сбили 315 российских самолетов и 309 вертолетов.