МИД Венгрии: Украина готовит новые ограничения прав нацменьшинств

В МИД Венгрии заявили, что Украина готовится ввести в законодательство дополнительные нормы, которые усложнят жизнь национальным меньшинствам.

Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

"Вместо смягчения конфликта Украина предложила дополнительные нормы по ограничению использования языка и гражданства. Например, обязательный перевод на украинский язык диалогов в театральных постановках, венгреские газеты должны будут публиковать на двух языках", - цитирует Сийярто МИД Венгрии.

Сийярто добавил, что правительство Венгрии будет выступать против этих мер с той же решимостью, что и против Закона об образовании.

25 сентября 2017 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон Об образовании, согласно которому, языком образовательного процесса в учебных заведениях является украинский язык.

Но в соответствии с образовательной программой одна или несколько дисциплин могут преподаваться на двух и более языках – на государственном языке, на английском или на других официальных языках Европейского союза.

С резкой критикой реформы выступила Венгрия: Будапешт считает, что закон ущемляет права венгерского меньшинства получать образование на венгерском языке. По утверждению венгерской стороны, в Закарпатской области проживает 150 тыс. венгров.

Министр иностранных дел Венгрии Сийярто заявил, что из-за реформы образования Будапешт будет блокировать сотрудничество Украины с ЕС и НАТО.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что Венгрия из-за реформы перешла к блокированию сотрудничества между Украиной и НАТО.

По данным венгерских СМИ, с протестом против блокирования евроатлантических устремлений Украины выступили 11 государств-членов НАТО, в том числе Германия.

8 декабря Минобразования Украины заявило, что Венецианская комиссия не поддержала претензии Венгрии относительно того, что языковая статья украинского закона об образовании ограничивает права нацменьшинств. Однако Венгрия заявила, что Венецианская комиссия на стороне Будапешта, а все остальное - интерпретации Киева.