МИД Украины выразил соболезнования в связи с катастрофой Ан-148

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил в Twitter соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе Ан-148 Саратовских авиалиний под Москвой, в результате которой погиб 71 человек.

Висловлюю співчуття рідним та близьким загиблих в авіакатастрофі неподалік від Москви. My condolences to the families & friends of those who lost their lives in the plane crash near Moscow — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 11 февраля 2018 г.

Ространснадзор заявил, что проведет внеплановую проверку аэропорта Домодедово после катастрофы самолета Ан-148. Власти Оренбургской и Московской областей намерены выплатить семьям погибших по 1 млн рублей.

Пассажирский самолет Ан-148 разбился через несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово, Москва. На борту находился 71 человек. В МЧС РФ опубликовали списки всех пассажиров данного рейса. Среди них трое детей. МИД Украины сообщил, что украинцев в самолете не было.

Среди версий возможных причин катастрофы - техническая неисправность самолета, столкновение с вертолетом или ошибка экипажа.