МИД Украины выразил соболезнования в связи с катастрофой Ан-148

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Место крушения Ан-148

Место крушения Ан-148

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил в Twitter соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе Ан-148 Саратовских авиалиний под Москвой, в результате которой погиб 71 человек.

Ространснадзор заявил, что проведет внеплановую проверку аэропорта Домодедово после катастрофы самолета Ан-148. Власти Оренбургской и Московской областей намерены выплатить семьям погибших по 1 млн рублей.

Пассажирский самолет Ан-148 разбился через несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово, Москва. На борту находился 71 человек. В МЧС РФ опубликовали списки всех пассажиров данного рейса. Среди них трое детей. МИД Украины сообщил, что украинцев в самолете не было.

Среди версий возможных причин катастрофы - техническая неисправность самолета, столкновение с вертолетом или ошибка экипажа.

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