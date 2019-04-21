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МИД Украины советует избегать мест массового скопления на Шри-Ланке

Сегодня, 17:24
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МИД Украины советует избегать мест массового скопления на Шри-Ланке - фото

REUTERS / Dinuka Liyanawatte

МИД Украины предостерегает украинцев быть осторожными в Шри-Ланке

Министерство иностранных дел Украины советует украинцам избегать мест массового скопления людей в Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка.

А также внимательно отслеживать дальнейшее развитие ситуации в этой стране, передает Униан со ссылкой на департамент консульской службы МИД Украины.

"В стране наблюдаются осложнения с мобильной связью, не работают социальные сети, затруднено движение общественного транспорта. Пассажиров международного аэропорта Коломбо предупреждают о возможных задержках при прохождении контроля", - передает МИД.

Также МИД предупреждает украинцев, чтобы они носили при себе документы, удостоверяющие личность.

Напомним, что 21 апреля на Шри-Ланке произошло восемь взрывов. Объектами атаки стали дорогие отели в Коломбо и его окрестностях, а также церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. Взрывы произошли в день празднования католиками Пасхи.

В результате погибли по меньшей мере 207 человек, еще более 400 получили ранения.

Полиция Шри-Ланки задержала семь человек по подозрению в организации массовых взрывов.

Теги:   МИД Украины Шри-Ланка

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