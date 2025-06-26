В Румынии перевернулся автобус с украинцами (Фото: Ziua de Constanta)

Министерство иностранных дел Украины подтвердило информацию о ДТП в Румынии с участием автобуса с гражданами Украины, пострадали четыре человека. Об этом пресс-служба МИД сообщила в комментарии NV в четверг, 26 июня.

По информации посольства Украины в Румынии, автобус украинской компании, выполнявший рейс по маршруту Одесса — Бухарест, перевернулся на трассе DN22 вблизи города Констанца.

Фото: Ziua de Constanta

На момент аварии в транспортном средстве находилось 55 граждан Украины: восемь мужчин, 37 женщин и девять детей. Всем травмированным оказали медицинскую помощь на месте, без госпитализации.

Сейчас причины аварии устанавливаются. Ситуация находится на контроле украинского посольства, добавили в МИД.

Ранее 26 июня румынские СМИ сообщили об аварии с автобусом с украинцами, произошедшей вечером 25 июня. По данным румынской полиции, водитель автобуса не справился с управлением, погибших нет.