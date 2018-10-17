17 октября 2018, среда

МИД Словакии подвергся хакерской атаке со стороны наднациональной шпионской организации

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Петер Пеллегрини

Петер Пеллегрини

Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини заявил о хакерской атаке на МИД страны, совершенной  наднациональной шпионской организацией.

"Атака была обнаружена благодаря необычной работе нескольких компьютеров в министерстве иностранных дел…(атаку совершила) наднациональная шпионская организация", - цитирует Пеллегрини Reuters.

По словам премьера, спецслужбы обнаружили не обычный вирус, а сложный вредоносный код, позволяющий передавать данные с одного сервера на другой. Премьер отказался уточнить, когда была совершена атака и был ли похищен какой-либо конфиденциальный материал.

Пресс-секретарь МИД Словакии отказался уточнить, подозревает ли его ведомство конкретное иностранное государство в организации кибератаки. 

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4 октября спецслужбы Нидерландов сообщили о предотвращении хакерской атаки России против Организации по запрещению химоружия (ОЗХО), расположенной в Гааге.

Как заявили в Минобороны Нидерландов, еще в апреле Нидерланды выслали четырех россиян, подозреваемых в подготовке хакерской атаки, нидерландские спецслужбы считают, что они были сотрудниками ГРУ. 

Также были названы имена высланных россиян - Алексей Сергеевич Моренец, Евгений Михайлович Серебряков, Олег Михайлович Сотников и Алексей Валерьевич Минин.

По данным голландских спецслужб, сотрудники российской разведки пытались украсть материалы расследования катастрофы Боинга MH17 на Донбассе. 

Через несколько часов после пресс-конференции в Нидерландах состоялась пресс-конференция Минюста США. На ней сообщили о предъявлении обвинений семерым сотрудникам ГРУ РФ: Алексею Сергеевичу Моренцу, Евгению Михайловичу Серебрякову, Ивану Сергеевичу Ермакову, Артему Андреевичу Малышеву, Дмитрию Сергеевичу Бадину, Олегу Михайловичу Сотникову и Алексею Валерьевичу Минину. ФБР объявило их в розыск. В сообщении указано, что они считаются вооруженными и очень опасными.

Как видно из опубликованных имен и фото, четверо из них - те же сотрудники ГРУ РФ, которых Нидерланды выслали в апреле. Еще трое - Бадин, Малышев и Ермаков - были среди 12 сотрудников ГРУ, которых в июле США обвинили во вмешательстве в выборы президента.

Канада также заявила, что подконтрольные российскому правительству хакеры в 2016 году взломали Канадский центр по спортивной этике и Всемирное антидопинговое агентство (WADA), штаб-квартира которого расположена в Канаде. Оттава считает, что за этими инцидентами стоит российская военная разведка - ГРУ.

По данным СМИ, российские хакеры вероятно причастны к кибератакам и в Бельгии. В частности, Федеральная прокуратура Бельгии расследует инциденты в 2014 году, когда хакеры украли конфиденциальный дипломатический отчет МИД Бельгии по Украине.

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