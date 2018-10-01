МИД России вызвал посла Южной Кореи "на ковер" из-за задержания судна Севастополь

Послу Южной Кореи в РФ сделали представление в связи с задержанием судна Севастополь

В понедельник, 1 октября, Министерство иностранных дел РФ вызвало "на ковер" посла Южной Кореи У Юн Гына в связи с арестом российского судна Севастополь из-за нарушений режима санкций против КНДР.

В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что задержание судна является незаконным. В связи с этим южнокорейскому послу было "сделано представление".

"Российская сторона потребовала незамедлительно отменить запрет морских властей РК на выход указанного судна из порта", - добавили в МИД РФ.

Напомним, что в середине августа в южнокорейском порту Пусан арестовали российское судно Севастополь судоходной компании Гудзон, против которой США ввели санкции в связи с нарушением запрета на торговлю нефтью с КНДР. На борту судна находятся 14 российских моряков.