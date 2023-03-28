Страх ареста Путина. МИД РФ предупредил Армению о «крайне негативных» последствиях ратификации Римского статута 28 марта, 01:37 Диктатора Путина (на фото на стенке) могут арестовать в Армении в случае ратификации Римского статута (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Россия очень недовольна тем, что Армения может ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда, что может привести к аресту в стране кремлевского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Источники в МИД РФ назвали решение Армении "крайне неприемлемым". Российские дипломаты уже предупредили Армению о "крайне негативных последствиях" в случае такого шага.

Видео дня

Власти Армении заявили, что начали процесс ратификации Римского устава еще в конце 2022 года с целью в будущем "привлечь к ответственности власти Азербайджана".

24 марта Конституционный суд Армении обнародовал решение, согласно которому Римский статут соответствует Конституции страны.

Решение является окончательным и вступает в силу с момента опубликования. Теперь потенциально в случае визита в Армению будет арестован кремлевский диктатор Владимир Путин.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге издал ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в незаконной депортации детей из Украины в РФ в период с 24 февраля 2022 года.

Инфографика: NV