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МИД предупредил украинцев о приближении тропического шторма в Таиланде – телефоны горячей линии

Сегодня, 22:06
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В Таиланд приближается тропический шторм

pixabay.com

Министерство иностранных дел Украины предупреждает украинцев о приближении тропического шторма в Таиланде 2-5 января.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на департамент консульской службы МИД.

Отмечается, что в связи с приближением тропического шторма Пабук и ухудшением погодных условий в южных регионах Королевства Таиланд (провинциях Чумпхон, Сурат Тани, наконей Си Таммарарт, Пхаталунг, Сонгкла, Паттани, Яла, Наративат, Краби, Транг, Сатун, Пхукет) с 2 до 5 января 2019 года ожидаются сильный ветер и осадки, возможны наводнения, тайфуны, которые могут привести к нарушению работы систем транспортного сообщения, а также перебоев с электро- и водоснабжением.

МИД рекомендует гражданам проявлять повышенную бдительность и осторожность, воздержаться в течение указанного периода от посещения прибрежных зон без необходимости, отслеживать сообщения соответствующих местных служб, в том числе спасательных, соблюдать их инструкции и указания, следить за новостями в случае пребывания в опасном регионе и быть готовыми к экстренной эвакуации.

Также в МИД сообщили, что в случаях попадания в чрезвычайные ситуации, угрозы жизни и здоровью, украинцам рекомендуется обращаться на горячую линию посольства Украины в Таиланде: +66970107760, адрес электронной почты: emb_th@mfa.gov.ua, или на круглосуточную горячую линию МИД Украины: + 38-044-238-16-57, e-mail: cons_or@mfa.gov.ua.

Теги:   Шторм Тропический циклон Таиланд МИД Украины

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