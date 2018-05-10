МИД Латвии вручил ноту послу РФ из-за атаки национал-большевиков на посольство в Москве

Рига требует от РФ отремонтировать фасад поврежденного здания посольства и предотвратить подобные атаки

Министерство иностранных дел Латвии вызвало для вручения ноты посла РФ Евгения Лукьянова в связи с нападением посольство страны в Москве, которое произошло 9 мая.

Государственный секретарь министерства Андрейс Пилдеговичс выразил категорическое осуждение нападения на посольство и призвал российскую сторону обеспечить соблюдение обязательств по Венской конвенции о дипломатических сношениях и предотвратить подобные нападения.

В Риге подчеркнули, что это уже не первый случай атак на посольства, размещенные в РФ.

Напомним, в среду, 9 мая, 17:27 к посольству Латвии в Москве подошли несколько человек, которые забросали здание дымовыми шашками. Один из них собрался разрисовать черной краской стену посольства, но успел лишь написать букву S.

Полицейские задержали двух нападавших - представителей Национал-большевистской партии.

В МИД Латвии потребовали, чтобы российская сторона отремонтировала поврежденный фасад за свои средства.