МИД Латвии вручил ноту послу РФ из-за атаки национал-большевиков на посольство в Москве

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Рига требует от РФ отремонтировать фасад поврежденного здания посольства и предотвратить подобные атаки
Фото: Радио Свобода

Рига требует от РФ отремонтировать фасад поврежденного здания посольства и предотвратить подобные атаки

Министерство иностранных дел Латвии вызвало для вручения ноты посла РФ Евгения Лукьянова в связи с нападением посольство страны в Москве, которое произошло 9 мая.

Государственный секретарь министерства Андрейс Пилдеговичс выразил категорическое осуждение нападения на посольство и призвал российскую сторону обеспечить соблюдение обязательств по Венской конвенции о дипломатических сношениях и предотвратить подобные нападения.

В Риге подчеркнули, что это уже не первый случай атак на посольства, размещенные в РФ.

Напомним, в среду, 9 мая, 17:27 к посольству Латвии в Москве подошли несколько человек, которые забросали здание дымовыми шашками. Один из них собрался разрисовать черной краской стену посольства, но успел лишь написать букву S.

Полицейские задержали двух нападавших - представителей Национал-большевистской партии.

В МИД Латвии потребовали, чтобы российская сторона отремонтировала поврежденный фасад за свои средства.

 

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