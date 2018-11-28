МИД Эстонии вызвал посла России из-за агрессии в Азовском море

Министерство иностранных дел Эстонии вызвало посла Росси в стране Александра Петрова из-за агрессии российских кораблей против украинских моряков в Азовском море.
Как говорится на сайте эстонского внешнеполитического ведомства, министр иностранных дел Свен Миксер назвал инцидент в Керченском проливе умышленной эскалацией.
"Это умышленная эскалация напряженности, грубое нарушение международного права и агрессия против суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны России", - сказал он.
Глава МИД Эстонии осудил нападение России на украинские суда и призвал Кремль освободить захваченные корабли и моряков.
В ведомстве также подчеркнули, что Эстония не признает аннексию Крыма Россией и выражает поддержку суверенитету Украины.
Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины.
В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". Украина отвергает эти обвинения, заявляя что суда действовали в рамках закона.
В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. На данный момент в оккупированном Крыму "судят" 24 украинских моряков.
26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в областях,граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинской-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.
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