МИД Эстонии вызвал посла России из-за агрессии в Азовском море

Эстония высказала свою позицию по Украине послу РФ

Министерство иностранных дел Эстонии вызвало посла Росси в стране Александра Петрова из-за агрессии российских кораблей против украинских моряков в Азовском море.

Как говорится на сайте эстонского внешнеполитического ведомства, министр иностранных дел Свен Миксер назвал инцидент в Керченском проливе умышленной эскалацией.

"Это умышленная эскалация напряженности, грубое нарушение международного права и агрессия против суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны России", - сказал он.

Глава МИД Эстонии осудил нападение России на украинские суда и призвал Кремль освободить захваченные корабли и моряков.

В ведомстве также подчеркнули, что Эстония не признает аннексию Крыма Россией и выражает поддержку суверенитету Украины.

Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины.

В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". Украина отвергает эти обвинения, заявляя что суда действовали в рамках закона.

В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. На данный момент в оккупированном Крыму "судят" 24 украинских моряков.

26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в областях,граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинской-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.

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