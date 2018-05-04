МИД Чехии уточнил заявление Земана о производстве нервно-паралитического газа Новичок

В Министерстве иностранных дел Чехии заявили, что нервно-паралитическое вещество из группы Новичок, которую исследовали в Институте военных исследований в чешском Брно, отличается от яда, которым отравили бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в британском Солсбери.

"Нервно-паралитический яд, использованный во время атаки в Великобритании, называется А-234, а потому это [упомянутый президентом Чехии Милошем Земаном нервно-паралитический агент А-230] другой вариант, не тот, который тестировал чешский Институт военных исследований в Брно", - цитирует Радио Свобода заявление МИД Чехии.

По данным внешнеполитического ведомства, чешские военные с согласия Организации по запрещению химического оружия изготовили и протестировали несколько миллилитров А-230, чтобы понять, как защищаться против него. А потом ядовитое вещество ликвидировали.

Напомним, что президент Чехии Милош Земан заявил, что в военной лаборатории в Брно производился и испытывался газ Новичок, которым был отравлен Сергей Скрипаль и его дочь.

4 марта в британском Солсбери с сильным отравлением был госпитализирован экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. По данным следствия, против Скрипалей было использовано нервно-паралитическое вещество Новичок российского производства.