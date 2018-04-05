МИД Британии подтвердил свою позицию по отравлению Скрипаля

Министерство иностранных дел Великобритании заявило, что заявление британских исследователей из военной лаборатории в Портон-Дауне о яде Новичок не противоречит тому, что вещество имеет российское происхождение.

"То, что министр [иностранных дел Британии Борис Джонсон] сказал [о российском происхождении яда Новичок] тогда, и то, что Портон-Даун заявил недавно, полностью соответствует тому, о чем мы говорим с самого начала. Это Россия выдвигает многочисленные версии событий и затуманивает правду", - говорится в заявлении британского МИД в ответ на запрос DW.

Ранее британские военные химики из Портон-Дауна заявили, что бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом военного класса Новичок. Но отказались подтвердить, что оно было произведено в России, сославшись на то, что это не входило в их задачи.

"Министр иностранных дел ясно дал понять, что в Портон-Дауне уверены в том, что был использован Новичок, и они подтвердили это", - добавили в МИД.

Ранее глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что у России был мотив для ликвидации бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля. По его словам, в России создали и хранили небольшое количество газа Новичок, которым его могли отравить.

Напомним, 4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре Maltings в Солсбери.

29 марта стало известно, что Юлия Скрипаль пошла на поправку. По словам британских медиков, она пришла в сознание и может разговаривать.

Правительство Великобритании объявило, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом военного происхождения, разработанным в России. Оно известно под названием Новичок.

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В результате Британия объявила дипломатические санкции, выслав из страны 23 российских дипломатов. В знак солидарности еще более 20 стран мира, в том числе США, объявили персонами нон грата более сотни российских разведчиков, работавших под дипломатическим прикрытием.