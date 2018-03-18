МИД Британии обвинил Россию в тайной разработке и хранении газа Новичок

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что в течение последнего десятилетия Россия тайно работала над созданием смертоносного нервно-паралитического вещества Новичок.

"У нас есть доказательства того, что Россия на протяжении последних 10 лет не только вела разработки вещества нервно-паралитического действия с целью совершения убийств, но также создавала и накапливала Новичок", - сказал он в интервью BBC, передает The Mirror.

Борис Джонсон добавил, что в понедельник, 19 марта, в Великобританию приедут эксперты из Организации по запрещению химического оружия для анализа вещества, с помощью которого отравили бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля.

Применение газа Новичок является нарушением Конвенции о химическом оружии, добавили в британском МИД.

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Напомним, что представитель МИД России Мария Захарова заявила, что наиболее вероятным источником происхождения отравляющего вещества являются те страны, которые примерно с конца 90-х годов по настоящее время проводят интенсивные исследования веществ из проекта Новичок. По ее версии, этими странами являются Великобритания, Словакия, Чехия, Швеция и, возможно, США.

После постоянный представитель России при Европейском Союзе Владимир Чижов уточнил, что исследовательская лаборатория из Великобритании может быть источником нервно-паралитического вещества, используемого при нападении на бывшего российского шпиона и его дочь.

4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре в Солсбери. Скрипаль с дочкой до сих пор находятся в реанимации в критическом состоянии.

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Сергей Скрипаль – бывший полковник Главного разведывательного управления РФ. В 2006 году был осужден на 13 лет лишения свободы за шпионаж в пользу Великобритании. Он признался, что был завербован британскими спецслужбами в 1995 году. По информации российского следствия, Скрипалю заплатили более $100 тыс. за информацию о сотрудниках и агентах ГРУ, действовавших в странах Европы.

В 2010 году был помилован в рамках операции по обмену граждан России, осужденных в России за шпионаж в пользу США и Великобритании, на агентов российских спецслужб, задержанных в США в июне 2010 года.

После обмена шпионами Скрипаль получил политическое убежище в Великобритании.