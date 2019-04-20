#
Татьяна Ворожко
Как понять, что вас зомбируют
Леонид Кравчук
Главный результат выборов
Сергей Фурса
Суд, ПриватБанк и последствия
Мустафа Найем
Команда Зеленского, которую не показали
Спецтема: Выборы президента Украины

МИД Беларуси обвинил посла РФ в разрушении отношений с Россией

Сегодня, 01:14
322
Цей матеріал також доступний українською
МИД Беларуси обвинил посла РФ в разрушении отношений с Россией - фото

Радио Свобода

Посол России в Беларуси Михаил Бабич

Министерство иностранных дел Беларуси обвинило посла России Михаила Бабича в том, что он "разрушает отношения двух стран".

Об этом сообщает Интерфакс.

"В течение долгого времени ряд внешних сил безуспешно пытались разрушить тесные и дружественные отношения двух братских народов. Так вот: то, что не удалось этим внешним силам на протяжении нескольких последних десятилетий, успешно и эффективно удается господину Бабичу буквально за несколько месяцев", - заявили в МИД.

Причиной критики Бабича стало его заявление о том, что президент Беларуси Александр Лукашенко солгал говоря о своем разговоре со своим российским коллегой Владимиром Путиным о стоимости строительства первой в стране АЭС.

В МИД сообщили, что "господин посол абсолютно не видит никакой разницы между российским федеральным округом, где, как нам рассказывали, он любил раздавать нравоучения налево и направо, и независимым государством".

Теги:   Россия Беларусь

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Подпишитесь на журнал НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

Политика

Вчера, 20:44

img
Зеленский: Никогда в жизни не разговаривал с Путиным
Политика

Вчера, 21:23

img
Порошенко объяснил, почему пришел на сцену к Зеленскому во время дебатов на Олимпийском
Политика

Вчера, 13:10

img
"Порошенко предсказуем". Известный диссидент Иосиф Зисельс дал оценку действующему президенту и Зеленскому

Выбор редакции

Политика

Вчера, 07:48

img
19 апреля в 19:00. Все, что известно о сегодняшних дебатах между Порошенко и Зеленским на Олимпийском
Финансы

Вчера, 11:20

img
Зе компенсация. Сумеет ли Коломойский отбить свои убытки после потери ПриватБанка
Экономика

Вчера, 08:35

img
Сколько должен стоить газ и почему Гройсман давит на Коболева

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться