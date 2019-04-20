МИД Беларуси обвинил посла РФ в разрушении отношений с Россией
Министерство иностранных дел Беларуси обвинило посла России Михаила Бабича в том, что он "разрушает отношения двух стран".
Об этом сообщает Интерфакс.
"В течение долгого времени ряд внешних сил безуспешно пытались разрушить тесные и дружественные отношения двух братских народов. Так вот: то, что не удалось этим внешним силам на протяжении нескольких последних десятилетий, успешно и эффективно удается господину Бабичу буквально за несколько месяцев", - заявили в МИД.
Причиной критики Бабича стало его заявление о том, что президент Беларуси Александр Лукашенко солгал говоря о своем разговоре со своим российским коллегой Владимиром Путиным о стоимости строительства первой в стране АЭС.
В МИД сообщили, что "господин посол абсолютно не видит никакой разницы между российским федеральным округом, где, как нам рассказывали, он любил раздавать нравоучения налево и направо, и независимым государством".