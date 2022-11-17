Приговор по делу MH17: весной 2023 года могут появиться новые результаты расследования — глава следственной группы 17 ноября, 21:49 Реконструкция обломков MH17 (Фото:REUTERS/Piroschka van de Wouw/Pool/File Photo)

Весной 2023 года международный суд может озвучить новые результаты расследования в деле о катастрофе рейса MH17. Об этом заявила руководительница совместной следственной группы по делу MH17 Дигна ван Бутцелар в комментарии Суспільному.

«Часть расследования еще продолжается. Оно касается тех, кто был членами команды, руководившей установкой Бук, и тех, кто позволил ей приехать из России на территорию Украины. Мы ожидаем, что в начале следующего года, скорее всего, весной, мы можем получить результаты нашего расследования и объявим его результаты», — сообщила она.



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Бутцелар добавила, что довольна результатами расследования, а суд подтвердил все действия и роли обвиняемых. Она также отметила роль Украины в расследовании и сказала, что наша страна была важным партнером.

В четверг, 17 ноября, Окружной суд Гааги приговорил к пожизненному заключению Гиркина, Харченко и Дубинского, обвиняемых в причастности к удару из ЗРК Бук по пассажирскому самолету Malaysia Airlines, на борту которого находились 298 человек. Четвертый обвиняемый Пулатов был оправдан. Судебный процесс длился с марта 2020 года.



17 июля 2014 пассажирский самолет Boeing 777 выполнял рейс MH17 из нидерландского Амстердама в малазийскую столицу Куала-Лумпур, когда ракета из российского комплекса Бук сбила его над оккупированной частью Донецкой области (близ села Грабово).

Инфографика: НВ

Погибли все 298 человек, находившиеся на борту воздушного судна. Россия свою причастность к трагедии не признает и за прошедшие с тех пор восемь лет распространяла лишь фейки о ней.