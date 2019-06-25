Международный экипаж вернулся на Землю после полугода работы в космосе 25 июня, 10:46 1917 Цей матеріал також доступний українською Alexander Nemenov/Pool via REUTERS Астронавты провели в космосе 204 дня Alexander Nemenov/Pool via REUTERS

Россиянин Олег Кононенко, американка Энн Макклейн и канадец Дэвид Сен-Жак вернулись на Землю после проведения более шести месяцев на борту Международной космической станции.

Об этом сообщает Голос Америки.

Спускаемый аппарат корабля Союз с астронавтами из Канады, России и США приземлился в Казахстане в 8:47 по местному времени, менее чем за минуту до расчетного времени после трехчасового полета.



Для американки Энн Макклейн и канадца Дэвида Сен-Жака это был первый космический полет. Для командира экспедиции Олега Кононенко — четвертая экспедиция. Все трое провели в космосе 204 дня.

На МКС остались американцы Ник Хейг и Кристина Кох, а также россиянин Алексей Овчинин.