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Международный экипаж вернулся на Землю после полугода работы в космосе

25 июня, 10:46
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Alexander Nemenov/Pool via REUTERS

Астронавты провели в космосе 204 дня

Россиянин Олег Кононенко, американка Энн Макклейн и канадец Дэвид Сен-Жак вернулись на Землю после проведения более шести месяцев на борту Международной космической станции.

Об этом сообщает Голос Америки.

Спускаемый аппарат корабля Союз с астронавтами из Канады, России и США приземлился в Казахстане в 8:47 по местному времени, менее чем за минуту до расчетного времени после трехчасового полета.

Для американки Энн Макклейн и канадца Дэвида Сен-Жака это был первый космический полет. Для командира экспедиции Олега Кононенко — четвертая экспедиция. Все трое провели в космосе 204 дня.

На МКС остались американцы Ник Хейг и Кристина Кох, а также россиянин Алексей Овчинин.

Теги:   МКС

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