Международный суд оправдал экс-вице-президента Конго, осужденного на 18 лет за военные преступления

В пятницу, 8 июня, апелляционная инстанция Международного уголовного суда в Гааге оправдала бывшего вице-президента Демократической Республики Конго Жана-Пьера Бембу, которого два года назад приговорили к 18 годам заключения за военные преступления и преступления против человечности, передает DW.

Как сообщается, трое из пяти судей решили, что он был осужден за преступления, в которых не был формально обвиняемый. Также они определили, что неправильно считать, что он мог предотвратить совершение преступлений. В итоге предыдущий приговор был признан недействительным.

Отмечается, что несмотря на оправдание Бэмбу не отпустили, поскольку он должен отбыть еще год в тюрьме по обвинению в воздействии на подкуп свидетелей.

Как напоминает издание, Жана-Пьера Бембу обвиняли в том, что повстанческая группировка под его руководством совершила серию жестоких убийств и массовых изнасилований во время кампании в поддержку тогдашнего президента Центральноафриканской Республики Анжа-Феликса Патассе в 2002-2003 годах. После проигрыша на президентских выборах в Демократической Республике Конго в 2006 году Бемба бежал из страны, однако в 2008 году был задержан по обвинению в военных преступлениях.

Напомним, 21 июня 2016 Международный уголовный суд в Гааге приговорил бывшего вице-президента Демократической Республики Конго Жан-Пьера Бембу до 18 лет тюремного заключения.

Бемба занимал пост вице-президента Демократической Республики Конго с 2003 по 2006 год, а в 2008 году был арестован по запросу из Гааги.