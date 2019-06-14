Грег Сателл
Мы все ошибаемся. Что нужно знать о будущем?
Фоззи
Благие знамения по дороге в рай
Зоя Казанжи
Как я проехалась в киевском метро
Александр Гольц
До полного срыва. Путин закручивает гайки
Спецтема: Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины Выборы в Раду

Международная следственная группа намерена назвать имена причастных к крушению МН17 — СМИ

Сегодня, 15:47
Цей матеріал також доступний українською
Международная следственная группа намерена назвать имена причастных к крушению МН17 — СМИ - фото

Claus Blok Thomsen/flickr.com

Катастрофа малайзийского Boeing произошла 17 июля 2014 года

Международная совместная следственная группа (JIT) планирует обнародовать имена подозреваемых в причастности к крушению малайзийского Boeing рейса МН17 в небе над Донбассом.

По данным NOS, пресс-конференция запланирована на следующую среду, 19 июня.

Ожидается, что JIT объявит, кто несет ответственность за пуск ракеты по пассажирскому самолету. Ранее команда расследователей Bellingcat установила имена российских солдат, которые причастны к перемещению российского ЗРК Бук на территорию Донбасса.

Читайте также:
 Никогда не поздно искупить вину. Родственники жертв катастрофы МН17 просят Трампа повлиять на Путина

Катастрофа малайзийского Boeing произошла 17 июля 2014 года. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines летел из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли все 298 человек, находившихся на борту. В августе 2014 года была создана Международная следственная группа, куда вошли представители России. В июле 2015 году Россия заблокировала в Совбезе ООН предложение создать международный трибунал по расследованию аварии MH17.

Международная следственная группа официально обнародовала результаты расследования катастрофы Boeing Малазийских авиалиний рейса МН17, согласно которым самолет сбили из ЗРК Бук, который доставили на Донбасс с территории России.

Теги:   МН17

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Журнал НВ (№ 21)

Парламентские списки

Благодаря двум новым политсилам парламент ждет беспрецедентное в истории Украины обновление

Читать журнал

Главное

Геополитика

Вчера, 22:24

img
Трамп продлил санкции против Лукашенко и членов правительства Беларуси
Политика

Вчера, 18:37

img
Партия Порошенко представила первую 50-ку избирательного списка
Политика

Сегодня, 14:05

img
Роспуск Рады: Парубий передал КСУ важное доказательство существования коалиции

Выбор редакции

Политика

Сегодня, 08:03

img
Эксклюзив НВ. Как Зеленский поддерживает форму и как украинские политики массово худеют перед выборами
Печерські пагорби

Сегодня, 13:05

img
Печерські пагорби. Интервью Анатолия Гриценко для Радио НВ — видео
События

Сегодня, 12:59

img
От парада до прайда. Как изменилось отношение украинцев к ЛГБТ-сообществу за годы проведения Марша равенства

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться