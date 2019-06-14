Международная следственная группа намерена назвать имена причастных к крушению МН17 — СМИ Сегодня, 15:47 Цей матеріал також доступний українською Claus Blok Thomsen/flickr.com Катастрофа малайзийского Boeing произошла 17 июля 2014 года Claus Blok Thomsen/flickr.com

Международная совместная следственная группа (JIT) планирует обнародовать имена подозреваемых в причастности к крушению малайзийского Boeing рейса МН17 в небе над Донбассом.

По данным NOS, пресс-конференция запланирована на следующую среду, 19 июня.

Ожидается, что JIT объявит, кто несет ответственность за пуск ракеты по пассажирскому самолету. Ранее команда расследователей Bellingcat установила имена российских солдат, которые причастны к перемещению российского ЗРК Бук на территорию Донбасса.

Катастрофа малайзийского Boeing произошла 17 июля 2014 года. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines летел из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли все 298 человек, находившихся на борту. В августе 2014 года была создана Международная следственная группа, куда вошли представители России. В июле 2015 году Россия заблокировала в Совбезе ООН предложение создать международный трибунал по расследованию аварии MH17.

Международная следственная группа официально обнародовала результаты расследования катастрофы Boeing Малазийских авиалиний рейса МН17, согласно которым самолет сбили из ЗРК Бук, который доставили на Донбасс с территории России.