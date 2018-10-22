Международная коалиция уничтожила мечеть боевиков ИГИЛ в Сирии

Возглавляемая США международная антитеррористическая коалиция уничтожила мечеть в Сирии, которую боевики террористической организации Исламское государство использовали в качестве командного центра.
Об этом говорится в заявлении западной коалиции, передает Reuters.
"Удар коалиции уничтожил несколько зданий, используемых ИГИЛ для нападений... Одним из тех объектов была мечеть, которая использовалась в качестве оборонительной боевой позиции и командного центра", - говорится в заявлении коалиции.
В результате удара были ликвидированы несколько боевиков ИГИЛ, которые, как указывается в сообщении, отстреливались в сторону союзников коалиции.
Отмечается, что удар по позициям ИГИЛ был нанесен 22 октября в городе Аль-Суза на востоке Сирии.
Коалиция добавила, что в результате первого удара 18 октября в Аль-Суза были убиты 12 бойцов ИГИЛ.
Смотрите также
США действуют на территории Сирии в составе международной коалиции, созданной в 2014 году для борьбы с ИГИЛ. Американцы оказывают активную поддержку сирийской умеренной оппозиции, в частности Свободной армии Сирии.
В то же время президент Сирии Башар Асад считает войска США в Сирии "захватчиками".
Журнал Новое Время №38
— Российское ГРУ становится монстром с мега-бюжетом;
— Звездный финансист отрицает новый глобальный кризис;
— Поднятые со дна корабли раскрывают тайны истории.
Комментарии
Правила комментирования