Международная коалиция уничтожила мечеть боевиков ИГИЛ в Сирии

Возглавляемая США международная антитеррористическая коалиция уничтожила мечеть в Сирии, которую боевики террористической организации Исламское государство использовали в качестве командного центра.

Об этом говорится в заявлении западной коалиции, передает Reuters.

"Удар коалиции уничтожил несколько зданий, используемых ИГИЛ для нападений... Одним из тех объектов была мечеть, которая использовалась в качестве оборонительной боевой позиции и командного центра", - говорится в заявлении коалиции.

В результате удара были ликвидированы несколько боевиков ИГИЛ, которые, как указывается в сообщении, отстреливались в сторону союзников коалиции.

Отмечается, что удар по позициям ИГИЛ был нанесен 22 октября в городе Аль-Суза на востоке Сирии.

Коалиция добавила, что в результате первого удара 18 октября в Аль-Суза были убиты 12 бойцов ИГИЛ.

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США действуют на территории Сирии в составе международной коалиции, созданной в 2014 году для борьбы с ИГИЛ. Американцы оказывают активную поддержку сирийской умеренной оппозиции, в частности Свободной армии Сирии.

В то же время президент Сирии Башар Асад считает войска США в Сирии "захватчиками".