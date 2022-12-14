«Обос*ался в Украине»: Соловьев высмеял Гиркина, а в ответ тот назвал его лживым презервативом — видео 14 декабря, 16:35 Соловьев посоветовал Гиркину вступить в ЧВК Вагнера, а тот вызвал его на дебаты (Фото:Коллаж НВ)

На фоне фиаско армии РФ в Украине в рядах сторонников войны возник очевидный раскол.

Его выразителями стали кремлевский пропагандист Владимир Соловьев и российский военный преступник Игорь Гиркин.

В основе их спора стала провальная попытка последнего попасть на фронт.

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Соловьев решил его высмеять, намекнув, что на самом деле участвовать в боевых действиях Гиркин и не собирался, а лишь пиарился на этой теме.

«Если ты реально хотел воевать, ну так иди к „вагнерам“… С таким пафосом уехал. Фотографии, вот, на передовой… Стратег, хр*нов. Славянск про*рал, откатился до Донецка. В Донецке его чуть не убили за предательство. Бежал оттуда… Ты обос*ался», — заявил сторонник диктатора Владимира Путина.

В свою очередь бывший главарь террористов «ДНР» предложил своему оппоненту дебаты, сразу же отметив, что тот от них откажется, испугавшись разоблачения.

«Готов на любые публичные дебаты с ним, проведенные на любо нейтральной (то есть не редактируемой им и его спонсорами) площадке. По любой теме, какую он захочет поднять (кроме моей личной жизни, вопросы которой даже такое резиновое изделие № 2 (презерватив в СССР — ред.), как он — не касаются ни разу)… Впрочем, на ответ я даже не рассчитываю. Поскольку данное трусливое и насквозь лживое существо не станет рисковать своей репутацией „золотого языка РФ“», — написал Гиркин у себя в Telegram-канале.

На данное время он находится в международном розыске.

Окружной суд Гааги приговорил Гиркина к пожизненному заключению, признав виновным в уничтожении пассажирского лайнера Malaysia Airlines на Донбассе в 2014 году.

Жертвами этого военного преступления стали 298 человек.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины объявило за поимку Гиркина награду в размере $100 тысяч.