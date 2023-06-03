Новый скандал между Пригожиным и Шойгу: «вагнеровцев» якобы хотели подорвать в Бахмуте — росСМИ 3 июня, 01:12 Пригожин (Фото:RuFailedState/Twitter)

Между руководителем ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным и министром обороны РФ Сергеем Шойгу возник новый скандал. Пригожин обвинил Минобороны в попытке подрыва отходящих из Бахмута боевиков.

Об этом сообщает Медуза.



По его словам, на путях отхода боевиков ждали «сюрпризы»: сотни противотанковых мин и тонны пластида.

«Сейчас ведутся разбирательства и расследования. Те, кто закладывал эти заряды, это были представители Министерства обороны. На вопрос, для чего вы это делали, они тыкают пальцем вверх. На вопросы пока не отвечают. Что это было? Мы предполагаем, что эта была попытка публичной порки», — заявил Пригожин.

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